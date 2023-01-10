Vali Muammer Erol, Yalova Basın Birliği yönetimini kabul etti

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YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü dolayısıyla Yalova Basın Birliği (YBB) yönetimini kabul etti.

Vali Erol'u makamında ziyaret eden YBB Başkanı Cem Mete Okur ve dernek yönetimi, İdareciler Günü'nü kutladı.

Yönetime ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Erol da kentte görev yapan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin halkın haber alma noktasında önemli bir görevi yürüttüğünü ifade eden Erol, görevlerinde başarılar diledi.

Dernekte sahada çalışan, emek veren yaklaşık 40 aktif üye olduğunu aktaran Okur ise Yalova'da basın mensuplarını temsil eden tek yapının YBB olduğunu söyledi.

Bu yapının her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü dile getiren Okur, sektörün sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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