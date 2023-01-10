Yalova'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, belediye tarafından organize edilen etkinlikte gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda Tutuk, beraberinde yardımcıları Fatih Şahin, Volkan Dadaloğlu ve Ahmet Sarıduman ile gazetecilerin gününü tebrik etti.

Programda belediye olarak tamamlanan projeleri sunum eşliğinde paylaşan Tutuk, belediyeyi, veznelerinde icra memurlarının beklediği, hesaplarına el konulmuş ve artık hizmet üretemez bir noktada devraldıklarını söyledi.

Şu anda belediyenin devlet ve devam eden projeler haricinde kimseye borcunun olmadığını anlatan Tutuk, şöyle konuştu:



"İlk döneme geldiğimizde ciddi bir mali tabloyla karşı karşıyaydık. 1126 kişiye borcu vardı belediyenin. 281 icra dosyamız vardı. Yalnız 41 milyon lira icra dosyasıydı, diğer müteahhitlere olan borç hariç. Toplamda 130 milyonun üzerinde bir borçla karşı karşıyaydık. Alacaklı sayısı sıfır, borç sıfır, icra sıfır, personel borçları sıfır, icra dosyalarında kalan faiz sıfır. İcraları kapatırken sadece 13 milyon lira faiz ödedik."

Tutuk, kentsel dönüşüm, dere ıslah, altyapı, asfalt, ana isale hattı yenileme çalışmaları, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla devam eden program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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