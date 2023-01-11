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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

AA

Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kente getirerek "üst torbacı" olarak tabir edilen kişilere ulaştırdığı bilgisi üzerine S.G. idaresindeki otomobili durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Zeytin" eşliğinde araçta arama yapan ekipler, 5 poşette 5 kilo 180 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.G'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucunun teslimatı konusunda birbirleriyle irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri belirlenen İ.A. ve Y.G. ile A.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.G, İ.A, Y.G. ve A.Y, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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