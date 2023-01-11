Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe merkezindeki bir kahvehanede Hakan B. (38) ile Şükrü Ekşi (76) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Ekşi, silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Ekşi, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Şüpheli Hakan B, polis ekiplerince gözaltına alındı.