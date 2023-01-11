Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'da özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 3 katlı hastanenin bodrum katında kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından hastanede dumanın yayıldığı bölümlerdeki hastalar ve yakınları ile personel tahliye edildi. Bu kişilerden durumları acil olanlar ve bebekler, Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgeye gelen Yalova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

AFAD ve polis ekiplerinin de çalışma yürüttüğü binadaki soğutma çalışması sürüyor.

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