Çınarcık'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerin raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.



Ürünlerin etiket fiyatlarını kasa fiyatlarıyla da karşılaştıran ekipler, ayrıca son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlere imha edilmek üzere el koyarken işletmelere de cezai müeyyide uyguladı.



Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, gıda, genel temizlik, fiyat etiketi, etiketlerin mevzuata uygun olup olamadığı ve reyonlarda bulunan ürünlerle kasadan geçirilen ürünlerin fiyat karşılaştırmalarında farklılıklar tespit edilmesi durumunda rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletileceği uyarısında bulunuldu.



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