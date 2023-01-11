Çınarcık'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

AA

Çınarcık'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerin raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatlarını kasa fiyatlarıyla da karşılaştıran ekipler, ayrıca son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlere imha edilmek üzere el koyarken işletmelere de cezai müeyyide uyguladı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, gıda, genel temizlik, fiyat etiketi, etiketlerin mevzuata uygun olup olamadığı ve reyonlarda bulunan ürünlerle kasadan geçirilen ürünlerin fiyat karşılaştırmalarında farklılıklar tespit edilmesi durumunda rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletileceği uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak ...
Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına ...
Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ...
(Görüntülü) YALOVA&#039;DA 5 KİLO BONZAİYE 4 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) YALOVA'DA 5 KİLO BONZAİYE 4 ...
Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda ...
Yalova'da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova'da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama
Yalova'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Yalova'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Vali Muammer Erol, Yalova Basın Birliği yönetimini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Muammer Erol, Yalova Basın Birliği yönetimini ...
Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya uğramasına tepki
YEREL HABERLER Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya ...
Yalova Valisi Erol'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Yalova Valisi Erol'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın "Yılın ...
Yalova’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yalova’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 1 ...
Yalova'da sahte dolarla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da sahte dolarla yakalanan zanlı tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli ...
Armutlu Belediye Başkanı Tokat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Armutlu Belediye Başkanı Tokat, AA'nın "Yılın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.