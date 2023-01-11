GÜNCELLEME - Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'da özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 3 katlı hastanenin bodrum katında kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından hastanede dumanın yayıldığı bölümlerdeki hastalar ve yakınları ile personel tahliye edildi. Bu kişilerden durumları acil olanlar ve bebekler, Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

Bölgeye gelen Yalova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

AFAD ve polis ekiplerinin de çalışma yürüttüğü binada soğutma çalışması sürüyor.

Hastane yönetimi adına açıklama yapan Avukat Yakup Taşçı, saat 14.30'da hastanenin güç kaynağı odasında bulunan akülerden birinin üzerindeki kablolardan kaynaklı olarak bir yangın çıktığını aktardı.

5 dakika gibi kısa süre içinde yangına AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiğine vurgu yapan Taşçı, şöyle konuştu:

"Bu müdahale sırasında yangın çıkan alana yakın yoğum bakım ünitelerimiz, servislerimizin bundan etkilenmemesi adına servislerimiz tıbbı gerekli üniteler kurulmak suretiyle katlara taşınması sağlanmıştır. Taşınma sırasında maddi anlamda bir zarar oluşmamıştır katlarımızda. 1 saat gibi kısa sürede yangın kontrol altına alınmış ve tamamıyla söndürülmüştür. Yine bu 1 saatlik süre içinde gerekli dezenfektan ve temizlik işleri yapılarak bütün hastalarımız yeniden yoğun bakım servisine alınmıştır. Bu yangın süresi içinde sadece 2 hastamızın devlet hastanesine sevki sağlanmıştır. Bunlardan birisi çocuktur. Bunların da genel sağlık durumları gayet iyidir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır."

Taşçı, hastanenin gerekli önlemleri aldığını ve yarın sabah itibarıyla ameliyat yapabilecek pozisyona geleceğini ifade etti.

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