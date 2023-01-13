Yalova'da park ve bahçeler öğrencilerin yetiştirdiği çiçeklerle süslenecek

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında park ve bahçeler, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği çiçeklerle süslenecek.

Vali Muammer Erol başkanlığında, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ortak protokole imza attı.

Protokol kapsamında Yalova'nın park ve bahçelerini öğrencilerin yetiştireceği çiçekler süsleyecek. Belediye, ilk etapta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 70 bin adet kadife çiçeği alımı yapacak.

Başkan Vekili Tutuk, atılan bu adımın gençlerin eğitimine verilen bir destek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin tarım alanında eğitim gören öğrencilerimizin yetiştireceği 70 bin kadife çiçeği, park ve bahçelerimizi süsleyecek. Hem biz çiçek ihtiyacımızı karşılamış olacağız hem de okulumuz bu sayede öğrencilerine daha fazla işbaşı eğitimi vermiş olacak. Çiçeklerimiz Yalova'mızın park ve bahçelerini süslerken bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz de işbaşı eğitimlerini yapmış olacaklar. İhtiyacımız olan ürünleri okulumuzdan almış olacağız. Belediyemizin bütçesini en verimli şekilde kullanıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliklerimiz artarak devam edecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe ise meslek lisesinde eğitim, istihdam ve üretimin iç içe devam ettiğini dile getirdi.



Akmeşe, "Geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığımız zaman cirolarda ciddi bir artış var. 4,5 milyon olan ciro bu yıl 12 milyon lirayı geçti. İlimizde meslek liselerimizde daha fazla üretim yapabilmek için zaman zaman böyle sözleşmeler yapıyoruz. Yalova Belediyesine destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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