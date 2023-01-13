Yalova'da tersanede onarımdaki gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi tedaviye alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bir gemide bakım onarım sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde bulunan bir tersanede bakım onarım çalışması yapılan bir gemide yangın çıktı.



Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilendikleri belirlenen 3 işçi, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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