Altınova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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YALOVA (AA) - Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Yalova – İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden Fatih Enes Erdem idaresindeki 77 AV 881 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.



Karamürselbey Eğitim Merkezi trafik ışıkları mevkisinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan yaralı sürücü Erdem, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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