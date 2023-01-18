Yalova'da park halindeki otomobili "halat" kullanarak çalan 2 zanlı yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da park halindeki otomobili halat bağlayarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraktepe Mahallesi'nde A.C'ye ait park halindeki otomobil, 12 gün önce kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Müştekinin müracaatı sonrası aracın çalındığı bölgede çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait toplam 57 kameranın görüntülerini inceledi.

Görüntülerde şüpheliler M.A.G. (58) ve E.B'nin (38), plakasız bir otomobile halat ile bağladıkları müştekiye ait aracı çekerek çaldıkları belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu, zanlıların çaldıkları otomobili Bursa'nın Orhangazi ilçesine götürdüğünü tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çaldığı otomobilin bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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