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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi

AA

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç, 2009-2014 yıllarında görev alan Eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Salman ise duruşmaya katılmadı.

2014 yılı öncesi yapılan 2 milyon 546 bin liralık usulsüz ödemelerle ilgili birleştirilen dosya kapsamında, sanıklardan Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. dinlendi.

Koçal'ın başkanlık yaptığı dönemde de Reşat E'ye usulsüz hiçbir talimat vermediğini ileri süren Ş.R.K, Reşat E'nin evraklarda oynama yaparak 243 bin lirayı çalıp yediğini iddia ederek, "Benim üzerimden belediye dolandırılmıştır. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Ardından söz alan sanık S.D. de adına gönderilen 78 bin 695 lirayı bankadan çekerek Bekir B'ye verdiğini, 2014 öncesi çalıştığı iş yerine emanet para bırakılmadığını ama 2018 sonrası bırakılmaya başlandığını belirterek, olayla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Dönemin belediye başkanı olan Koçal ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, 42 milyon lira bütçesi olan belediyenin kendi döneminde 80 milyon liranın üzerinde borcu olduğunu, bunu görevi süresi içerisinde azalttığını aktardı.

Usulsüz yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir talimatının bulunmadığını, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ile sadece ödeme planları yaptığını anlatan Koçal, Reşat E'nin işe alımıyla ilgili herhangi bir tasarrufunun da bulunmadığını, 1999 depremi sonrası benzer şekilde birçok kişinin işe alındığını hatırlattı.

Salman ve Güleç'in avukatlarının, Reşat E'nin zimmetine geçirdiği paraların kendisine de getirilip getirilmediği şeklindeki sorusuna kızan Koçal, soruyu kendisine hakaret olarak addettiğini söyledi.

Koçal'ın avukatı ise, "İçinde bulunduğunuz çamuru başkasına sıçratarak kurtulamazsınız." diyerek, suç duyurusunda bulunma haklarının saklı bulunduğuna vurgu yaptı.

Söz alan sanık A.K, Bekir B'nin hesaplarındaki sorunlar nedeniyle kendi banka hesabına belediye tarafından 87 bin 750 lira yatırıldığını, bunu yine mobil bankacılığı kullanarak Bekir B'nin hesabına gönderdiğini, başka da bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme tarafından söz verilen Bekir B. ile Reşat E. arasında yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı sanıkları uyardı.

Sanıkların dinlenmesinin ardından ara veren mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

- Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

2009-2014 yılları arasında yapılan usulsüz ödemelerle ilgili dönemin belediye başkanı Yakup Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı da 34'den 38'e yükselmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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