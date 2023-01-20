Yalova'da 56 bin öğrenci karneleri aldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Yalova genelinde 2 bin 756 derslikte eğitim gören 56 bin 304 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yalova Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Muammer Erol, çocukların karne heyecanına ortak oldu.

Çocuklara karnelerini ve hediyelerini dağıtan Vali Erol, tatilde bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye ettiği öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Okul önünde toplanan öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise Türkiye genelinde öğrencilere birer kitap hediye edildiğini belirterek, çocukların tatillerini kitap okuyarak değerlendirmesini istedi.

İstiklal Marşı'nı okunması ve tatil zilinin Vali Erol ile öğrenciler tarafından çalınmasıyla program sona erdi.

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