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Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

AA

Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

YALOVA (AA) - Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü bildirildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:

"Barajımızın yüzde 85'i tükendi. Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy'den gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter ancak tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız. Toplum bilincini oluşturmak zorundayız. Ocak ayının sonlarına geliyoruz. Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz."

Tutuk, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nden başlayıp Altınova ilçesine kadar giden ana isale hattındaki yenileme projesinin bugünlerde öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Yaklaşık 50 yıllık olan ve 1999'daki depremde 26 yerinden patlayan isale hattında bu nedenle yüzde 20'lik su kaybı oluştuğunu dile getiren Tutuk, "Yaptığımız işin önemi de buradan çıkıyor. 500-520 milyon liralık yatırımla şehrimizin içinden geçen hattı şehir dışına alıyoruz." dedi.

Bu yatırımı yapmak zorunda olduklarını anlatan Tutuk, "Hiçbir belediye başkanı 500 milyon lirayı toprağın altına gömerek üstünü örtmek istemez. Biz Yalova'da seçim zamanında, 'Yalovalıları seçim zamanı çamura bulayacak kadar enayi değilim' diyen başkanları da gördük ama işin ciddiyetinin farkındayız. Halkımızın su ihtiyacının birinci öncelik olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluktan kaçmayarak elimizi taşın altına koyduk. Şu an ana isale hattının 5 kilometrelik kısmı da döşendi. Hızlı bir şekilde gidiyor." diye konuştu.

Yalova'ya yeni bir baraj daha kazandırılacağını aktaran Tutuk, Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonraki bölümde inşa edilecek ve 25 milyon metreküp su tutacak bu projenin 5 yıllık yatırım planına alındığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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