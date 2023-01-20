Hayrettin Karaca vefatının 3'üncü yılında Yalova'daki arboretumda anıldı

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YALOVA (AA) - Türkiye'nin "Toprak Dede"si olarak tanınan, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Yalova'da anma etkinliği yapıldı.

TEMA Vakfı İl Temsilciliğince, Türkiye'nin ilk özel ağaç müzesi olan Karaca Arboretum'da gerçekleştirilen törende, 20 Ocak 2020'de vefat eden Hayrettin Karaca için dua edildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, törende yaptığı konuşmada, Karaca'yı sadece anmakla yetinmemek, onun mirasını yaşatmak gerektiğini söyledi.

Karaca Arboretum'un, Hayrettin Karaca'nın bir ömür mücadelesi sonucu ortaya çıkmış, Türkiye'de eşi benzeri olmayan gözbebeği bir mekan olduğunu belirten Erol, "İyilik adına güzellik adına en kolayından başlayarak üzerimize düşeni yaparsak inşallah görevimizi de yerine getirmiş oluruz. Hayrettin Karaca için o güzel insan için rahmet dileyelim, mekanı cennet olsun." dedi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise Karaca'nın doğayla ilgili gelen tehlikenin farkında olarak TEMA'yı kurduğunu kaydetti.

Hayrettin Karaca'nın yaptıklarının anlatmakla bitmeyeceğini dile getiren Ataç, "Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama farkındalık istediğimiz gibi ilerlemiyor. Dönem artık tasarruf ve bilinç dönemi; suyumuzu temiz tutmak, toprağımızı korumak zorundayız." ifadesini kullandı.

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, dedesinin bireye değer veren bir anlayışa sahip olduğuna değinerek, "Karaca Arboretum daha az bilinen bir aşkı. Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz çünkü onu anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Programa, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Arzu Demir ve çok sayıda TEMA üyesi katıldı.

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