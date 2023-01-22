Yalova'da "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da "İlk Evim Projesi" kapsamında yapılacak 800 konut için hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Yalova'da 800 konut yapılması planlanıyor.



Proje kapsamındaki hak sahiplerini belirleme kurası, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yalova 2. Noteri huzurunda çekilen kuraya kentten 15 bin 271 başvurunun yapıldığı açıklandı.



Kura çekiminde 740'ı Merkez Kazımiye'de, 60'ı Altınova Hürriyet Mahallesi'nde yapılacak 800 konutun sahipleri belirlendi.

Şehit ailesi ve gaziler ile engellilere öncelik verilen konutların kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.