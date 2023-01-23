Yalova’da çöplerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

YALOVA (AA) - Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB), yönetiminde bulunan katı atık depolama alanında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı Köyü’nde bulunan katı atık depolama sahasında gece saatlerinde başlayan yangın Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sabah saatlerinde söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.
Kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.