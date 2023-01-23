İnternetten satış ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova merkezli operasyonda internetten satış ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde arıcılık yapan A.S, kendisini Bursa Arıcılık Birliği personeli olarak tanıtan kişi tarafından 35 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etti.

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan araştırmalar sonucunda, 8 şüphelinin benzer yollarla nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin, internet alışveriş sitelerine ilan verip kapora alarak vatandaşları dolandırdıkları ve pek çok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Bursa, Ankara, Nevşehir ve Van'da belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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