Hareketliliğin arttığı Hersek Lagünü'nde nadir görülen kuşlar kaydedildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki, Hersek Lagünü Kuş Oteli, kış aylarında nadir görülen önemli kuş türlerini misafir etmeye devam ediyor.
Hersek Lagünü'nde kış ayının gelmesiyle beraber hareketlilik arttı.
Lagünde son günlerde kara ördek ve kazların en büyüğü olan boz kaz gözlem kayıtlarında yerini aldı.
Hersek Lagünündeki hareketlilik hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, bu iki türün lagünde şimdiye kadar görülen kuş türü sayısını 250'ye çıkardığını söyledi.
Bu sayının da Türkiye'de bulunan 496 kuş türünün yarısına denk geldiğini belirten Bülbül, "Son haftalarda ise nesli tükenmekte, dünyaca koruma durumu tehlike altında olan dikkuyruk ördeği (Oxyura leucocephala) ve ülkemiz için nadir ördek türlerinden altıngöz ördeği (Bucephala clangula) Hersek Lagünü'nde gözlenerek kayıtlara geçirilmiştir." ifadesini kullandı.