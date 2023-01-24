Çınarcık zabıta ekipleri market denetimlerine devam ediyor

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YALOVA (AA) - Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerine devam ediyorlar.

Ekipler market denetimlerinde raflardaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Bunun yanı sıra son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlerin işletmelere cezaimüeyyide uygulayan zabıta ekipleri son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin imhasını gerçekleştirdi.





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