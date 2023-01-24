Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Yalova'da cenaze törenine katıldı

YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özel kalem müdürü Mustafa Emre Yardımedici'nin vefat eden annesinin Yalova'daki cenaze törenine katıldı.
Yalova Merkez Camisi'ne gelen Kirişci, Yardımedici ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Sezer Yardımedici'nin cenaze töreninde, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Mustafa Emre Yardımedici'nin çalışma arkadaşları ve vatandaşlar da yer aldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Kirişci, Yardımedici'nin tabutunu bir süre taşıdı.
Sezer Yardımedici'nin cenazesi, daha sonra Merkez Şehir Mezarlığı'na defnedildi.