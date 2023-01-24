Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti.

Ayazma Mahallesi'nde, Semiha Sözer (33) fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.

Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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