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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da pazarda yankesicilik yapan anne tutuklandı, kızı serbest bırakıldı

AA

Yalova'da pazarda yankesicilik yapan anne tutuklandı, kızı serbest bırakıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, bir pazarda kadınların çantalarından para, cep telefonu ve ziynet eşyası çalan anne tutuklandı, kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde 3 kişi, polise çantalarından bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yankesicilik yapan 2 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, S.L. (37) evde istiflenen yorganların altına saklanmış olarak bulundu. S.L. ve kızı H.L. (14) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kızı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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