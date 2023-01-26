Yalova'da pazarda yankesicilik yapan anne tutuklandı, kızı serbest bırakıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, bir pazarda kadınların çantalarından para, cep telefonu ve ziynet eşyası çalan anne tutuklandı, kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde 3 kişi, polise çantalarından bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yankesicilik yapan 2 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, S.L. (37) evde istiflenen yorganların altına saklanmış olarak bulundu. S.L. ve kızı H.L. (14) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kızı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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