Yalova'da Roma döneminden kalma su kanalı turizme kazandırılacak

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalında çalışmalar başlatıldı.

Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkiinden başlayıp deniz kıyısındaki Kemertepe mevkiine kadar yer altından giden yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki sistem, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor.

Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde temizlik ve dolgu çalışmaları tamamlanan ilk iki etabın ardından üçüncü etabın da çalışmaları yakında başlayacak.

Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak.

13 kilometrelik kanalın ilk etapta yapılacak 550 metrelik kısmının tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması planlanırken, çevresine kurulacak tesislerden de faydalanması sağlanacak.

Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, ekiplere yapılacak restorasyon ve rölöve çalışmalarına hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Nurten, AA muhabirine, göreve geldikten kısa süre sonra meclisten su kanalının turizme kazandırılması amacıyla karar aldıklarını hatırlattı.

Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten şunları kaydetti:

"Yalova Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Teşvikiye Belediyesi olarak ortaklaşa bir protokol imzaladık. Geçen yıl bir kısmında çalışma yaptık. Bu yıl da müze müdürümüz önderliğinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Kanalın üst çalışma ve içerisinin temizlenmesini bitirdik. İçerisinin onarılması konusunda ihalesini yaptık. Yakında restorasyon ve rölöve çalışması yapılacak. İnşallah bunu turizme kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor."

- İlk etapta kanalın 550 metrelik bölümü turizme kazandırılacak

Bölgenin turizme açılması sonrası insanların gelip sosyal aktivitelerde bulunabileceği tesisler ve konaklayacak yerleri de yapmayı planladıklarını aktaran Nurten, doğa ile iç içe güzel bir ortamda bulunan antik su kanalını tanıtmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Teşvikiye'nin eski adının "Zindan" olduğunu ve Roma döneminde Güngörmez mevkiinden ana kayayı delerek su kanalının yapıldığını anlatan Nurten, şöyle devam etti:

"Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlk rölöve ve restorasyon çalışmaları 550 metrelik alanda olacak. Bu 550 metre üç etap halinde olacak. Birinci etabın temizleme çalışması bitti. Ardından ikinci etap ve suyun merkezi olan bölge üçüncü etabı da tamamladıktan sonra kalan kısmı da ileriki yıllarda talep, bütçe ve ihtiyaca göre turizme kazandırmak için çalışacağız."

Su kanalında aralıksız temizleme çalışması yapan belediye çalışanları da antik kanalın turizme kazandırılacağı günün heyecanını yaşıyor.

Restorasyon ve rölöve çalışmasının yapılacağı üç etabı hazır hale getirebilmek için çalıştıklarını anlatan Hasan Özkan ise bir buçuk ay önce 5 kişiyle temizleme çalışmasına başladıklarını söyledi.

Özkan, "2400 yıllık olduğu söyleniyor. Biz de heyecanlıyız. Çok titiz çalışıyoruz. O dönem nasıl yapılmış, nasıl yapabilmişler ona şaşırıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.