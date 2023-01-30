Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Tavşanlı Beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı



Kaza D-130 kara yolu Yalova istikametinde Tavşanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Kara yolu üzerinde seyir halinde olan 73 SR 629 plakalı hafif ticari araç ile 77 DL 506 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.



Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarda yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarıldı.



Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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