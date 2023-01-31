Yalova'da asayiş

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Safran köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kırıcı delici, jeneratör, iki dedektör, yılan kamera, 4 delici kırıcı ucu, nacak, avcı çizmesi ve 50 metre uzatma kablosu ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





- Altınova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Çavuşunçiftliği köyü tersaneler bölgesinde bir eve baskın yaptı.

Bu adreste yapılan aramada 52 gram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.İ. ve E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





- Çiftlikköy'de kumar operasyonu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinin arkasına kurulan bölümde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma yürüttü.

Kumar oynandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin kumar oynanması için hazırlanan arka bölümünde 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle 61 bin 975 lira, iskambil kartları, para cinsinden üstü yazılı yazboz kağıtları ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerinde kapalı alanda sigara içenler hakkında idari para cezası da uygulayan ekipler, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri yetkilileri hakkında adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.