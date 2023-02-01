Yalova'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 62,5 zam yapıldı

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinde, Personel AŞ bünyesindeki çalışanların ücret artışlarını ilgilendiren toplu sözleşme, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Hak-İş Yalova Temsilciliğei yetkilileri tarafından imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tutuk, emekleri paha biçilmez çalışanlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.



Masadan her iki tarafın da mutlu ayrıldığını belirten Tutuk, şu ifadeleri kullandı:



"Çalışma arkadaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Yalova'mızı güzelleştirmek için hizmet üretiyoruz. Hizmet üretirken bunda emeği olan çalışanlarımızın da hak ettiğini alabilmesi için belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyduk. 'Biz bir aileyiz' dedik ve çalışma arkadaşlarımızı enflasyona karşı ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Açıklamada, işçilerin günlük yevmiyelerine yüzde 45 zam yapıldığı, en düşük işçi yevmiyesinin günlük 377 liraya çıkartıldığı duyuruldu. İşçilerin aldığı sosyal haklara da iyileştirme yapıldığı bildirilen verilen açıklamada, yevmiye ve sosyal haklar dahil olmak üzere maaşlara ortalama yüzde 62,5 zam yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni sözleşmeyle, 8 bin 140 lira olan en düşük işçi maaşının 13 bin 200 liraya çıktığı, Ramazan Bayramı'nda 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda ise 3 bin lira ikramiye ödenmesine karar verildiği bildirildi.

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