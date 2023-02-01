Armutlu'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova’nın Armutlu ilçesinde bir kişinin yaralanması olayına karışan zanlı, polis operasyonunda yakalanarak tutuklandı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 27 Ocak'ta D.D'nin silahla yaralanmasına ilişkin Armutlu Emniyet Amirliğince çalışma başlatıldı.



Şüpheli S.Ö'nün gidebileceği yerleri ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bu kişinin Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde saklandığını tespit etti.



Düzenledikleri operasyonda zanlıyı çiftlik evinde gözaltına alan ekipler, olayda kullanıldığı tahmin edilen 7,65 ve 9 mm çaplarında iki tabanca ile bunlara ait fişekleri ele geçirdi. Çiftlik evinde çobanlık yaptığı öğrenilen D.K'ye ait 7,65 mm çapında silaha da el konuldu.



Armutlu Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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