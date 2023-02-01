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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Armutlu'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

AA

Armutlu'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova’nın Armutlu ilçesinde bir kişinin yaralanması olayına karışan zanlı, polis operasyonunda yakalanarak tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 27 Ocak'ta D.D'nin silahla yaralanmasına ilişkin Armutlu Emniyet Amirliğince çalışma başlatıldı.

Şüpheli S.Ö'nün gidebileceği yerleri ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bu kişinin Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde saklandığını tespit etti.

Düzenledikleri operasyonda zanlıyı çiftlik evinde gözaltına alan ekipler, olayda kullanıldığı tahmin edilen 7,65 ve 9 mm çaplarında iki tabanca ile bunlara ait fişekleri ele geçirdi. Çiftlik evinde çobanlık yaptığı öğrenilen D.K'ye ait 7,65 mm çapında silaha da el konuldu.

Armutlu Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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