Çınarcık Belediyesi dere yataklarında ıslah çalışması başlattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dere yataklarının Vali Akı Caddesi’nde denize dökülen bölümlerinde ıslah çalışması yapıyor.

Dere yataklarının denize dökülen kısımlarında yapılan ıslah çalışmasında, biriken pislikler ve suyun akışını engelleyecek malzemeler Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.



Dere yatağının ağzı derinleştirilerek tıkanmasını önleyecek çalışmayla, deniz kenarındaki yağmur suyu menfezlerinde tıkanıklıklar giderilerek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.