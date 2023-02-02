Armutlu'da hayvan barınağı inşaatı devam ediyor

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YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Armutlu Belediyesi arasında imzalanan protokolle başlatılan "Armutlu Hayvan Bakımevi"nin yapımı sürüyor.

Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, yaptığı açıklamada, Tavşantepe mevkisi Fener Yolu'ndaki bakımevi hizmete girdiğinde önemli bir sorunu çözeceğini belirtti.

Sözleşme bedeli 1 milyon 629 bin 93 lira olan tesisin 704 metrekare alanda kurulacağını aktaran Tokat, idari bölüm, tedavi merkezi, müşahede, yavrulu anne, kedi evi, köpek sahiplenme ve karantina binalarının bulunacağını ifade etti.

Tokat, hayvan bakımevinin yaz sezonunda bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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