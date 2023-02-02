Beyazay Derneği üyeleri Çanakkale gezisi düzenledi

YALOVA (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında 35 üyesini Çanakkale gezisine götürdü.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Çanakkale'ye giden 35 engelli üye, 4 gün boyunca birçok yeri gezme fırsatı buldu.

Daha önce engelleri nedeniyle Çanakkale'yi göremeyen üyeler, ziyaret sırasında hem duygulandı hem de dünyanın takdirini kazanan zaferin kahramanları yad etti.

Gençlik kampında çeşitli aktivitelerle sosyalleşme imkanı da bulan engelliler, rehber eşliğinde Çanakkale Zaferi'ni dinleme ve 1,5 saatlik simülasyonla o anları yaşadı.

Soğuk hava ve engellerine rağmen Çanakkale ruhunu yaşama mutluluğunu tadan engelliler, gezide emeği geçenlere teşekkür etti.

Şube Başkanı Fatih Olğun, yüzlerce etkinlik ve faaliyet yaptıklarını ancak bu gezinin başka bir deneyim olduğunu söyledi.

Olğun, "Üyelerimizin her türlü engeline rağmen havanın oldukça soğuk olmasına aldırmadan şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek ve o muhteşem duyguyu hissetmek için harcanan çabayı gördükçe yaptığımız işin ne kadar özel bir iş olduğunu anladım. Koltuk değnekleri ile şehitlikleri gezen kardeşlerimi görmek bu aziz milletin her ferdinin ne denli yüksek manevi duygulara sahip olduğunu anlamak için oldukça önemliydi. Gerek genel merkezimize gerekse Gençlik Spor Bakanlığımıza yaptıkları bu önemli çalışma için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dernek üyesi Engin Akan ise, "50 yaşındayım ve ilk kez Çanakkale'ye gelme şansı buldum. Sırtımda taş taşır yine gelirim. Derneğimize ve şube yönetimimize ne kadar teşekkür etsem azdır, Allah hepsinden razı olsun."ifadelerini kullandı.

Bedensel engeline rağmen geziye katılan dernek üyesi Özer Sezer de "Başta engelimden dolayı çok fazla tereddüt ettim katılım konusunda. Dernek başkanımız Fatih Olğun çok ısrar etti. 'Gerekirse biz de seninle aynı yükü paylaşırız, gel' dedi ve beni ikna etti. İyi ki de ikna etmiş, yaşadığım manevi haz anlatılmaz gerçekten. Her şey için derneğimize ve imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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