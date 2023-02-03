Hersek Lagünü'nde "Dünya Sulak Alanları Günü" etkinliği

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde "2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi’ndeki programda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavisi tamamlanan yaralı kuş, Yalova Valisi Muammer Erol tarafından doğaya salındı. Gün dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek, resim sergisi açıldı.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ne çok yakın bir konumda olmasının önemine işaret etti.



Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Gölümüz metrekare olarak küçük bir alan. Ancak metrekareye düşen kuş sayısı bakımından Türkiye’deki en fazla yoğun lagüne sahibiz. Tesisimiz tamamen engelliye uyumlu. 6 katlı asansörlü kuş gözlem kulemizi var. Bu kuleye çıktığımızda gölümüzün yüzde 80’i izlenebiliyor. Hersek Lagünü'nde ülkemizdeki kuş türlerinin yarısından fazlasını görme imkanımız var. 250 tür 'kuş oteli' diye adlandırdığımız lagünümüze gelerek misafirimiz oluyor."



Etkinliğe, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ile diğer davetliler katıldı.



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