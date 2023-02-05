Yalova'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

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YALOVA (AA) - Yalova'da kuvvetli fırtına nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre ilde rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı sistemle okula erişim sağlanan öğrenciler için bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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