Yalova'da deprem bölgesi için kan bağışında bulunuluyor

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YALOVA (AA) - Yalova'da, Kızılay Kan Merkezlerine giden vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunuyor.

Türk Kızılayının vatandaşlara çağrısı üzerine Yalova merkezdeki 2 kan alma birimine gelen gönüllüler, deprem bölgesi için kan bağışında bulunmaya başladı.

Soğuk hava ve yağmura rağmen Cevdet Aydın Parkı önündeki Kızılay'a ait otobüs ve kapalı pazar karşısındaki kan alma birimi önünde bekleyen vatandaşlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirmek istediklerini ifade etti.

Otobüs önünde kan vermek için bekleyen Yıldıray Bozkuş, AA muhabirine, herkes gibi vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini söyledi.

Bozkuş, "Herkesin bunu yapması lazım. Bu herkesin başına gelebilir. Allah herkese yardım etsin. Yalova halkı olarak biz de cana can katabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Büyük bir felaket yaşandığını anlatan Mustafa Gülyüz ise, "Allah yardımcımız olsun. Allah tekrarını göstermesin. Deprem nedeniyle kan vermek istedim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.

Öte yandan Yalova Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyesi tarafından da deprem bölgesi için kampanyalar başlatıldı.

Belediyelerden yapılan paylaşımlarda, vatandaşların bölgeye göndermek isteyeceği başta ısınma olmak üzere giyim, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin toplanacağı belirtildi.

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