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Deprem bölgesine "Şehidimin giyemediği çoraplar" notuyla yardımda bulunuldu

AA

Deprem bölgesine "Şehidimin giyemediği çoraplar" notuyla yardımda bulunuldu

YALOVA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'da yardımların toplandığı merkeze, üzerinde "Şehidimin giyemediği çorapları" notuyla yardım paketi bırakıldı.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere Yalova ve ilçelerde oluşturulan birçok noktaya giden vatandaşlar yardım paketlerini görevlilere teslim ediyor.

Yalova Belediyesince yardım toplanan merkezlerden biri olan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu da yardımda bulunmak isteyenlerin akınına uğradı.

Başta giyim olmak üzere ısıtıcı, gıda, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımları teslim alan görevliler, üzerlerinde notların bulunduğu çok sayıda paketle karşılaştı.

Kimin bıraktığı belli olmayan "Şehidimin giyemediği çoraplar" ve Sare Nalbant tarafından yazılan "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" notların bulunduğu yardım paketleri görevlileri duygulandırdı.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü, Mustafa Özden Şahin, "Ayıklama sırasında arkadaşlarımızla karşılaştık. Notu görünce çok duygulandık. Evladının anısını, sakladığı, evladının giyemediği çorapları vermiş. Canından can gitmiş, onun hatırasını gönderiyor. Çok duygulandık. Çok hayırsever bir insanmış." dedi.

Gün boyunca deprem bölgesine yapılacak yardım ve destekleri koordine eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, depremin yaralarını sarmak için Yalova Belediyesi olarak tüm birimler ve gönüllülerle el ele verdiklerini ifade etti.

Tutuk, "Bu konuda tam bir seferberlik başlattık. Yardım ve desteklerimizi ivedi şekilde bölgeye ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İlk gece hayırseverlerimizin desteklerini Yardım Toplama Merkezimizden bölgeye 2 tırla uğurladık." diye konuştu.

Yalova'da, depremin yaşandığı şehirlere destek olabilmek adına yapılan çalışmalara değinen Tutuk, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremin ardından ilk olarak şehrimizden 122 kişilik kurtarma ekibi, ekipmanları ve araçlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal etti. Bizler bu acıyı 24 yıl önce, derinden yaşamış bir halk olarak kısa sürede organize olduk ve yardım çalışmalarımıza başladık. Kurtarma ekiplerimizin ardından 1 tır gıda malzemesi, 1 tır da ısıtıcı, ayakkabı, battaniye, yorgan, mont, giysi ve bunun gibi birçok ihtiyaç malzemesini vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede toplayarak afet bölgesine yolladık. Buradan deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Toplama merkezini gün içerisinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da ziyaret ederek bilgiler aldı.

Öte yandan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Armutlu Belediyesince de 10 kişilik bir ekip gönderildi.

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