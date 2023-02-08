Hatay'da depremden 39 saat sonra anne ve kızı enkazdan kurtarıldı

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YALOVA (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan anne ve kızı 39 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Yalova Çınarcık Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.



75. Yıl Caddesi 26 Sokak'taki bir binanın enkazında bulunan Sevgi Boğaccı ve kızı Ecem Boğaccı, depremden sonra 39 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Anne ve kızı bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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