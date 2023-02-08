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Yalovalı ve Bilecikli kursiyerler depremzedeler için kışlık giysiler dikiyor

AA

Yalovalı ve Bilecikli kursiyerler depremzedeler için kışlık giysiler dikiyor

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi bünyesinde açılan tasarım ve giyim kursunda eğitim gören kursiyerler, deprem bölgesindekiler için kışlık ürünler dikiyor.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (YASMEK) yaşanan depremler nedeniyle tatil edildiği ancak yapılan çağrı üzerine gönüllü kursiyerlerin deprem bölgesindeki vatandaşlar için kışlık giysi ürünler yapmak üzere gelerek destekte bulunduğu kaydedildi.

Tasarım ve giyim kursiyerlerinin gönüllü başlattığı çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elimizde bulunan kumaşlarla ve esnafımızın da desteğiyle deprem bölgesinde bulunan çocuklarımız için bere, atkı, şapka, eşofman takımı yapmaktalar. Normalde kursiyerlerimiz 1 haftalık tatilden dolayı kendileri de izinliler fakat buraya geldiler ve iki gündür Yalova Halk Eğitim Merkezi usta öğreticimizin eşliğinde özverili bir şekilde çalışmaktalar. Hepsine ayrı ayı emekleri için teşekkür ederiz."

Bilecik Halk Eğitim Merkezlerinde de kayıtlı kursiyerler ile gönüllü kadılar, depremzedelere destek için seferber oldu.

Tüm günlerini dikiş makinesinin başında geçirerek zaman mefhumu düşünmeden yoğun çalışan kadınların diktikleri kıyafetler, Afet Bölgesi ilan edilen illere gönderilecek.

Kurs Eğitmeni Emine Erdoğan, AA muhabirine, yaşananlar için üzgün olduklarını, depremzedelere gönderilmek üzere giysi diktiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İmece usulü çalışıyoruz, benim öğrencilerim de var diğer arkadaşların öğrencileri de var. Yaklaşık 30 kişiyiz. Pantolon, ceket, battaniye ve atlet gibi her şey var. Burada çoğunluk ev hanımı. İçlerinde öğretmen olan arkadaşlarımız da var onlar da yardıma geldiler sağ olsunlar. Hepsi tamamen gönüllü. Ülke olarak biz bu işi seven bir milletiz. Her zaman için de yardıma hazırız."

Gönüllü olarak merkeze gelen 20 yaşındaki Beyza Anlaş ise kolileme, bantlama ve taşıma çalışmalarına yardım ettiğini vurgulayarak, "Burada dikiş kursunda deprem bölgesi için kıyafetler dikiliyor. Onları paketliyor, ütülüyoruz. " ifadelerini kullandı.

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