Hatay'da enkaz altında kalan kadın depremden 71 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HATAY (AA) - Hatay'da depremde çöken bir binanın enkazı altında kalan 62 yaşındaki kadın, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekibin çalışma yürüttüğü Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında ses duyuldu.

Ekipler, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.

Yıkılan 5 katlı binanın en alt kısmından çıkarılan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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