Hatay'da enkaz altında kalan anne ile çocuğu depremden 81 saat sonra kurtarıldı

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YALOVA (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan anne ile çocuğu, depremde çöken apartmanın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yalova'dan giden Çınarcık Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden dolayı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yürüten Çınarcık Belediyesi ekipleri, Cebrail Mahallesi 4. Bahçeli Sokak Aydın Apartmanı'ndan sesler geldiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Rahsa Alumar ile oğlu Mustafa Alumar, depremden yaklaşık 81 saat sonra kurtarıldı.

Yaralı anne oğul, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

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