11 yaşındaki Elif kumbarasındaki harçlığını depremzedelere bağışladı

YALOVA (AA) - Yalova'da yaşayan 11 yaşındaki Elif Okur, yaklaşık bir yıldır kumbarasında biriktirdiği harçlığını depremzedeler için bağışladı.

Yalova Saffet Çam Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Okur, yaklaşık bir yıldır kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için bağışlamak istedi.

Kumbarasındaki bin lirayı alarak annesi Sevcan Okur ile banka şubesine gelen Elif, parayı deprem için açılan hesaba yatırdı.

Kendisi gibi okuldaki arkadaşlarının da harçlıklarını bağışladığını anlatan Okur, "Bu parayı yaklaşık bir yıldır kumbaramda biriktiriyordum. Dün kursa giderken girişte duran kumbara gözüme ilişti. Bunu daha çok ihtiyacı olanlara bağışlamak istedim. Sadece ben değil bütün çocuklar bunu yapıyor. Umarım bütün çocuklara örnek olur. Kumbaramda çıkan para ve harçlıklarımı birleştirerek bin lirayı bankaya yatırdım." diye konuştu.

Kızının davranışından dolayı mutlu olduğunu belirten anne Okur ise, "Böyle merhametli bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duydum. İnşallah herkese örnek olur. Allah yardımcısı olsun. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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