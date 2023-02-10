Hatay'da depremde hayatını kaybeden 5 kişi Yalova'da defnedildi

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YALOVA (AA) - Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi Yalova'da defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki Ateş Apartmanı enkazında kalarak vefat eden Meryem Yüksel (78), Mehmet (58), Ayşe (45) ve kızları İrem Ateş (27) için Yalova Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Aynı enkazdan sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki Emre Ateş'in de bulunduğu cenaze namazı sonrası cenazeler Paşakent Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Anne, baba, abla ve babaannesinin cenazeleri başında gözyaşı döken Emre Ateş'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Aynı aileden Hayrettin Ateş'in (55) ise dün Yalova'ya getirilerek Paşakent Mahalle Mezarlığında defnedildiği öğrenildi.

Cenaze törenine, Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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