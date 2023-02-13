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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesine görev alan bir ekip Yalova'ya döndü

AA

Deprem bölgesine görev alan bir ekip Yalova'ya döndü

YALOVA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden bir ekip Yalova'ya döndü.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'nın Altınova ilçesinden Hatay'a gelen Altınova İtfaiyesi, Altınova Afet ve Güzel Yaşam Derneği gönüllülerinin yer aldığı Altınova ekibi, Antakya’daki çalışmalarını tamamlayarak ilçeye döndü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altınova Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneği Başkanı Turhan Palaşoğlu, Yalova'dan bölgeye ulaşan tüm birimlerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

Palaşoğlu, "Ölüm, hüzün stres, acı gibi tüm olumsuzluklara rağmen iki şeyden çok mutlu olduk. Birincisi enkazdan sağ çıkan insanlar, ikincisi çocuklara yaptığımız ikramlar. Onların gözlerindeki ışık hiç sönmesin. 40 kişilik Altınova ekibimiz ve iş makinelerimizle, Hatay'da enkaz çalışmasının yanı sıra erzak dağıtımı, trafik ve cenaze defin işlerine de katılıyoruz. Buradaki tüm ekipler canla başla görev yapıyor. Altınova'ya döndük ama çalışmalarımız burada kalmayacak. Bizi hiç yalnız bırakmayan, her tür desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral ve belediye personeline sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.

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