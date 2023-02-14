Altınova'da deprem bölgesine yardım seferberliğine çocuklar da katılıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına çocuklar da destek oluyor.

İlk günden itibaren Altınova Belediyesinin düzenlediği kampanyaya katılan çocuklar, duygu dolu notlarla kaleme aldıkları mektupları ile oyuncaklarını, eşyalarını, şekerleme kutularını, içi para dolu kumbaralarını getirdi.

Babası gönüllü operatör olarak deprem bölgesinde çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yiğit Ali Yıldız da depremzedelere ulaştırılmak üzere harçlıklarından biriktirdiği paralarının bulunduğu kumbarasını belediye görevlilerine teslim etti.

Belediye Başkanı Metin Oral, çocuklara ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Kocaman yürekli çocuklarımız, umutlarımız var bizim. Cansınız, canımızsınız. Bu felaketi, bu zor günleri birlikte aşacağız. Dayanışma ve yardımlaşmayla geride bırakacağız. Duaları ve destekleri için herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.