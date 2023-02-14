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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da deprem bölgesine yardım seferberliğine çocuklar da katılıyor

AA

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına çocuklar da destek oluyor.

Altınova'da deprem bölgesine yardım seferberliğine çocuklar da katılıyor

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına çocuklar da destek oluyor.

İlk günden itibaren Altınova Belediyesinin düzenlediği kampanyaya katılan çocuklar, duygu dolu notlarla kaleme aldıkları mektupları ile oyuncaklarını, eşyalarını, şekerleme kutularını, içi para dolu kumbaralarını getirdi.

Babası gönüllü operatör olarak deprem bölgesinde çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yiğit Ali Yıldız da depremzedelere ulaştırılmak üzere harçlıklarından biriktirdiği paralarının bulunduğu kumbarasını belediye görevlilerine teslim etti.

Belediye Başkanı Metin Oral, çocuklara ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Kocaman yürekli çocuklarımız, umutlarımız var bizim. Cansınız, canımızsınız. Bu felaketi, bu zor günleri birlikte aşacağız. Dayanışma ve yardımlaşmayla geride bırakacağız. Duaları ve destekleri için herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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