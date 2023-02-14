Yalova'daki Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş insanlarından deprem bölgesine yardım

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YALOVA (AA) - Yalova Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş İnsanları Derneği (YADGİD) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı illerde afetzedelere yardım malzemesi ve sıcak yemek dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, YADGİD üyeleri "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Malatya ve Adıyaman'a geçen üyeler, gerekli girişimlerde bulunarak bölgede koordinasyon ve aşevi kurdu.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekare alanı depo olarak kullanıma hazırlayan dernek üyeleri, Beşir Derneği ile üyelerden gelen 10 tırdan fazla kuru gıdayı ve birçok malzemeyi bu depoya aktararak koordineli bir şekilde dağıtımını organize etti.

YADGİD, Yalova’dan yardımları afet bölgesine ulaştırmaya devam edecek. Ayrıca, dernek temsilcileri sık sık ihtiyaçları yerinde tespit ederek giderilmesi hususunda gerekli çalışmaları AFAD ile koordineli şekilde yapacak.

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