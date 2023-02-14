Yalova'dan deprem bölgesine yardımlar artarak sürüyor

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YALOVA (AA) - Yalova'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar artarak devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ilk günü başlatılan yardım kampanyasında, dün itibariyle bölgeye 325 ton gıda, içecek, 6 bin 245 koli hijyen malzemesi, 46 bin 801 adet battaniye, yorgan, tulum, yastık, yatak, 2 bin 399 adet ısıtıcı, soba, 83 bin 990 adet kıyafet ayakkabı, 249,2 ton odun ve 16 bin 320 litre akaryakıt desteği sağlandı.



Bugüne kadar 19 ekskavatör, 1 çekici, 7 vinç, 2 beko-loder, 72 diğer makine ve araçlar ile 97 jeneratör, bin 859 çadır ve 2 bin 426 yardımcı ekipman, 157 tır ve 134 kamyon ile kamyonetle bölgeye gönderildi.

Ayrıca 646'sı kamu personeli, 256'sı STK, şirketler ve 799'u gönüllülerden oluşan bin 702 kişi bölgede başta arama kurtarma olmak üzere sahada yürütülen çalışmalarda görev alırken, kamu, STK, şirketler ve gönüllülerden 923 kişi Yalova'ya geri döndü.

Bölgedeki bir ekskavatör, 6 itfaiye aracı, 69 tır ve kamyon ile 113 kamyonetin de görevlerini tamamlamalarının ardından kente geri geldiği belirtildi.

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