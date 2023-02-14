Çınarcık’ta depremzedeler için "Sosyal Market ve Butik" kuruldu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla, kente gelen depremzedelerin kıyafet, kişisel bakım, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği "Sosyal Market ve Butik" kuruldu.

İlçede deprem bölgesine gönderilmek üzere gelen yardımların toplandığı Hüdaverdi Aydın İlkokulu Spor Salonu'nda kurulan butikte, kullanılmamış ürünler bulunuyor.

Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, butiği ziyaret ederek, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’den bilgi aldı.

Soyer, yaptığı açıklamada, yardıma ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın getirdiği malzemeleri gönüllülerimiz ve belediye personelimizle organize ediyoruz. Burada da deprem bölgesinden depremzedelerimizin kentimize gelişi başladı. İlçemizde de farklı otellere ve münferit olarak evlere geliyorlar. Gelen depremzedelerimizin birçoğu depremden çıktıkları kıyafetle buraya geldi. Onların anlık olarak tüm giyimlerini, kişisel bakım eşyalarını karşılayabileceklerini bir market ve butik kurduk. Gün içinde ekiplerimiz Çınarcık Kaymakamlığı tarafından kayıt altına alınan depremzedelerin ihtiyaçlarını kaldıkları yerde kendilerine teslim ediyorlar."

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