Yalova'da yurda yerleştirilen depremzede kardeşlerin doğum günü kutlandı

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YALOVA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelerin yerleştirildiği Yalova'daki yurtta, Arden ve Etka Pak kardeşler için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremde etkilenen illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Toplam 4 bin 382 kişilik kapasitesi bulunan Yalova'daki yurtlara şu ana kadar 98 depremzede ailenin yerleştirilirken ailelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Ailelerin yanındaki çocuklar için de çeşitli alanların oluşturulduğu yurtlardan Dilşad Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na Yalova Belediyesi tarafından çocuk oyun alanı kuruldu.

Ayrıca Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalanan ve evleri büyük hasar aldığı için Yalova'ya gelen Ayşe ve Aydın Pak çiftinin çocukları 3 yaşındaki Arden ile 5 yaşındaki Etka Pak'ın doğum günü kutlandı.

Eşi ile çocuklarla oyunlar oynayan, kardeşlerin doğum gününü kutlayarak hediyeler veren Yalova Belediye Başkan Vekili MustafaTutuk, depremzede ailelere, "Geçici süreliğine sizleri burada misafir edeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak. Bizler bu acıyı daha önce yaşadık. Sizleri en iyi biz anlıyoruz. Devlet-millet el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Belediye olarak arama ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye ekip gönderildiğini, depremzedeler için Yardım Toplama Merkezi oluşturduklarını ve onlarca tır gıda ve ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını belirten Tutuk, Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) ile depremzedeler için kışlık eşya üretimi yaptıklarını söyledi





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