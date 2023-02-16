Deprem bölgesinde görevini tamamlayan Yalova Belediyesi arama kurtarma ekibi kente döndü

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YALOVA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden Yalova Belediyesi ekiplerinde bir bölümü görevlerini tamamladı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da görevlerini tamamlayarak kente dönen ekip, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile bir araya geldi.

Ekiple sohbet eden Tutuk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını vurgulayan Tutuk, şu ifadeleri kullandı:



"Depremin duyulmasının ilk anından itibaren milletimizle tek yürek olup oradaki vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük çaba içine girdik. Tüm ekibimiz birbirine kenetlenmiş şekilde bölgede çalışma yürüttü. Onlar gerçek birer kahraman. Ekibimiz, Yalova’dan bölgede çalışmalara katılan diğer ekip ve gönüllülerle çalışma yürüterek yaklaşık 60 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı. Yalova Belediyesi itfaiye personeli ile vinç operatörleri ve şoförlerimiz, deprem bölgesinde halen etkin çalışma yürütüyor. Yaralarımızı hep birlikte sarmak ve acılarımızı paylaşmak üzere diğer ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor."

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