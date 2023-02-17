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Spastik Engelliler Federasyonu deprem bölgesine 30 tekerlekli sandalye gönderdi

AA

Spastik Engelliler Federasyonunca, hayırseverlerin desteği ile alınan 30 tekerlekli sandalye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki engellilere gönderildi.

Spastik Engelliler Federasyonu deprem bölgesine 30 tekerlekli sandalye gönderdi

YALOVA (AA) - Spastik Engelliler Federasyonunca, hayırseverlerin desteği ile alınan 30 tekerlekli sandalye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki engellilere gönderildi.

Federasyon başkanı Murat Arslanhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan afet sonrası bölgedeki engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi adına çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Deprem nedeniyle engelli bireylerin ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkati çeken Arslanhan şunları kaydetti:

"O bölgede yaşayan engelli dostlarımızın kullandıkları tekerlekli sandalye ve protez gibi malzemeler enkazların altında kaldı. Bölgeye mont, elbise ve ayakkabı gibi eşyalar gönderildi ama engelli dostlarımızın ihtiyacı olan bu tarz şeyleri de bölgeye ulaştırmak gerekiyor. Biz de Federasyon olarak başlattığımız kampanya ile hayırseverlerimizin desteği ile bu ihtiyaçları bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz."

Arslanhan, bu kapsamda 30 tekerlekli sandalye hazırladıklarını ve yetkili kurumlar aracılığıyla bölgeye sevk ettiklerini belirterek "Başlattığımız kampanya ile engelli dostlarımızın ihtiyacı olan tekerlekli sandalye, baston, protez, konuşan saat, işitme cihazı ve hasta bezi gibi malzemeleri bölgeye ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm hayırseverlerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

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