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Yalovalı arama kurtarma ekibi enkazdan sağ çıkardıkları depremzedeleri unutamıyor

AA

Yalovalı arama kurtarma ekibi enkazdan sağ çıkardıkları depremzedeleri unutamıyor

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde aralarında 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenlerin de olduğu arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da 4'ü çocuk 9 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

Deprem bölgesinde görevlerini tamamlamalarının ardından ilçeye dönen 20 kişilik Çınarcık Belediyesinin arama kurtarma ekibi üyeleri, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da katıldıkları kurtarma operasyonlarını AA muhabirine anlattı.

Çınarcık İtfaiyesinde 23 yıldır görev yapan Celal Öztürk, 24 yıl önce yaşanan depremde kız kardeşi ve yeğenlerinin aralarında olduğu birçok yakınını, komşularını, arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Hatay'da görev aldıkları enkazlarda tek amaçlarının bir an önce sağ kalanlara ulaşmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Enkaz altında aramızda geçen duygusal konuşmaları kelimelere sığdıramıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah beni duyar, Ecem diye bir kardeşimi çıkarmıştım enkazdan. Onun sesine ilerlerken ışığı görüp görmediğini sordum. Bizi görebildiğini söyledi. 'Sakin ol seni oradan çıkaracağız' dedim. Ecem'i çıkarmayı başardık." diye konuştu.

- "Sanki öz kardeşimi, kendi evladımı çıkardım, o kadar çok sevindim"

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Murat Şimşek ise depremi duyduktan sonra büyük heyecan ve üzüntüyle yola çıktıklarını aktardı.

Enkazdan Hacer isimli küçük bir kızı kurtardıklarını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"8-10 saatlik uğraştan sonra, artçı depremler devam ediyordu, deprem olduğu sırada bize 'Siz çıkın' dedi. Bizi düşünüyordu. Tam tükenmişlik seviyesindeyken bizi çok iyi motive etti bu söz. Bu sözle onu ve beraberinde 3 kişiyi daha kurtardık. Tarif edilmez bir duygu bu. Şu anda konuşurken bile sesimiz titriyor. Hacer kardeşimizi sağ salim kurtarmanın verdiği bir mutluluk da var."

Çınarcık İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat, Hacer'i 9 saat sonra kurtarıp moral bulduklarını, bu moralle enkaz altındaki diğer insanlara ulaştıklarını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü personeli Çağlar Özen, "Çalışırken kafamız demirlere filan değiyordu. Kızcağız elini kafamızın üstüne koyuyor, demir değmesin diye. Hacer'i çıkardığımızda müdürümüze koşarak gittim. Sanki öz kardeşimi, kendi evladımı çıkardım, o kadar çok sevindim." ifadesini kullandı.

Cengiz Yavuz, enkazda açtıkları boşluklarda "Sesimi duyan var mı?" diye sorunca karşılık bulmanın, bir canı kurtarmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ekibin itfaiye arama kurtarma aracı ve minibüsle Hatay'a ulaştığını, AFAD'la koordineli şekilde enkazlarda görev aldığını bildirerek, ekipteki görevlilere teşekkür etti.

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